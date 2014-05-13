Клещи атаковали тысячу взрослых и 165 детей

Неприятную статистику после завершения затяжных майских праздников озвучили представители регионального Роспотребнадзора. Если в начале прошлого месяца с жалобами на укусы клещей в медучреждения Петербурга обратились немногим более 40 человек, то на сегодня эта цифра превышает тысячу, 165 из них - дети.

О случаях заболевания клещевым боррелиозом или энцефалитом в Роспотребнадзоре пока не сообщают. Как обезопасить себя и близких от опасных насекомых, выяснял Александр Буренин.

Пойманные заранее клещи, выбравшись из пробирки не спешат атаковать людей. И даже вопреки инстинкту двигаются по одежде сверху вниз и в итоге срываются. Эксперимент решено остановить и, вооружившись незамысловатым орудием - вафельным полотенцем на палке, специалисты отправляются искать настоящих.

Леонид Анисюткин, старший научный сотрудник Зоологического института РАН: «Существует миф, что клещи обитают на деревьях, и прыгают людям на голову. Но на самом деле их место - низина. Где живут их прокормители, им нужна кровь. Грызуны, ежики, ну максимум, собаки. Высота собаки».

Первый раз с угрозой клещей столкнулись в 1970-е годы, при строительстве БАМа. Тогда средства защиты были немудренные. Рабочий комбинезон перетягивали резинками в районе голени, кистей и шеи. Сегодня есть и спецодежда, и различные спреи. Но клещи также становятся выносливее. Никогда не впиваются сразу, могут проводить на одежде несколько дней.

Наталья Шашина, доктор биологических наук, профессор: «Был даже случай, когда клеща принесли домой в одежде. Потом её выстирали, и клещ продолжал жить и даже был готов к укусу».

Наиболее опасны самки. Выделяемое после нападения паразитов вещество действует на нервную систему, суставы и мышцы. Прививки могут защитить человека заранее, но увы, о врачах люди чаще вспоминают уже после укуса. Клещи являются переносчиками 4 опасных заболеваний, в особенности энцефалита и боррелиоза.

Леонид Анисюткин, старший научный сотрудник Зоологического института РАН: «Мы вот этот район исследовали. Энцефалит несет в себе всего одна десятая процента, к счастью. А вот боррелиоз в зависимости от сезона и местности - до 40%».

Специалисты напоминают: народные средства не действуют. Клеща бесполезно поливать бензином или маслом, а от чеснока на шее быстрее разбегутся окружающие. Также не имеют смысла достижения науки, которые обещают отгонять клещей ультразвуком.

Александр Буренин, корреспондент: «Главное в лесу - это одежда. Есть вот такие хитроумные костюмы со специальными складками-ловушками на ногах и на руках. Их клещ преодолеть не может. Но несмотря на всё, необходимо помнить: важная профилактика в борьбе с клещами по выходу из леса: визуальный осмотр. И для этого, разумеется, требуется помощник».